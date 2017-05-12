مركز الملك سلمان للشباب يدشن استراتيجيته

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الرياض- البلاد

دشن مركز الملك سلمان للشباب أمس الأول استراتيجيته الخمسية خلال ملتقى «الشباب والفرص في رؤية 2030» ، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمتخصصين من قطاعات مختلفة. واستعرض الملتقى الذي نظمه المركز في «مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية» بالرياض “رؤية 2030 ” بقوالب وعروض تفاعلية، بسّطت مفاهيم الرؤية وأهدافها وتناولت فرص وأدوار الشباب في تحقيقها. وفي جلسة خصصت لحوار مفتوح بين المسؤولين والشباب، شارك فيها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، قال القصبي إن “الرؤية جاءت بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم، وحرصه على تفعيل أداء الأجهزة الحكومية، فهناك تحديات تواجهنا، الحكومات هدفها الاستدامة ونحتاج أن نتخلص من البيروقراطية، وقدرات الأجهزة الحكومية لم تتطور عبر السنين بالشكل المطلوب لعدم وجود الممكّنات بشكل متفاوت”. وأضاف: “نريد اقتصاداً قوياً مستداماً، لا يمكننا الاعتماد على النفط، ولا يمكن للحكومة أن تبقى متفرّجة، لا بد لها أن تبادر، لدينا ثروات كبيرة، الحرمان الشريفان، النفط، المعادن، ورأس المال البشري، إذا زاوجنا بين رأس المال البشري وهذه الثروات، فسنجد اقتصاداً قوياً مستداماً”. وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في إجاباته على تساؤلات الشباب حول رؤية 2030، أن “مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” هو من حدّد “رؤية المملكة 2030″ . فيما أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أن المملكة تستطيع أن تكون قوة استثمارية رائدة، وصندوق الاستثمارات العامة سيكون الأقوى عالمياً، وهو الممكّن الرئيسي لتحقيق أهداف الرؤية، والمحفّز للتنويع الاقتصادي وتنويع الدخل”.