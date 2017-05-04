العدد 21924 04 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مركز الملك سلمان يعالج 2560 يمنيًا في جيبوتي

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مركز الملك سلمان يعالج 2560 يمنيًا في جيبوتي
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أبخ – واس

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، تقديم خدماتها الطبية لـ 2560 لاجئًا يمنيًا, حيث بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال شهر مارس 2017م، 873 حالة بمتوسط 36 حالة يوميًا.

وتراوحت الحالات التي جرى استقبالها في العيادات بين تخصصات الأمراض الباطنية, والأنف والأذن, والعظام, والجراحة العامة, والمسالك البولية, والأمراض المتوطنة, والجلدية والحساسية, وأمراض العيون, والأسنان, والأمراض النفسية, والنساء والولادة, والنزلات المعوية والشعبية للأطفال.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان, وهي أحد البرامج التي يقدمها المركز للأخوة اليمنيين اللاجئين في جيبوتي.

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التصنيف: محليات

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