مركز الملك سلمان يوزع التمور في الساحل الغربي بعدن

شارك عبر واتساب

عدن- واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع التمور في الساحل الغربي بعدن. وأوضح مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني, أن هذه الحملة التي تقدر كميتها بـ 465 طنا ستوزع في مناطق الساحل الغربي ابتداءً من البريقة وانتهاءً بالمخا, تشمل ثلاث محافظات رأس العارة في محافظة لحج بـ 105 أطنان وفي البريقة بمحافظة عدن بـ150 طنًا وفي المخا وباب المندب بمحافظة تعز بـ210 أطنان، مفيداً أنه سيتم التوزيع من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ومضيفاً أن هناك حملة أخرى تزن 400 طن ستشمل محافظات صنعاء ومأرب والجوف.

من جانبه أشار مدير عام مديرية البريقة هاني محمد اليزيدي, إلى أهمية التوزيع التي تستهدف المحتاجين والنازحين وأسر الشهداء والمصابين مؤكداً حاجة المواطنين إلى التمور كونها تأتي على مشارف شهر رمضان المبارك.

وبين المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه, أن عملية التدشين تأتي في إطار المشروعات المتواصلة من المركز للشعب اليمني.