مركز لمراقبة الإرهابيين على الإنترنت

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جدة ــ البلاد

كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى ان المملكة ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية على الإنترنت.

وقال العيسى خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض بشأن محاربة الإرهاب والتطرف على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة، قال إن هزيمة الإرهاب واقتلاعه من الجذور يتطلب محاربته فكريا إلى جانب محاربته عسكريا.وشدد العيسى على ان المملكة أولت اهتمامها لأمر محاربة الإرهاب فكريا، مؤكدا أنها تسعى من خلال برامجها “لوقف الزحف الإرهابي واسناده من قبل المتطرفين”.

وتابع “لا يمكن ان نهزم الإرهاب إلا بالقضاء على أيديولوجيته مع أهمية الجهود العسكرية، التي تستأصل أثار هذا المرض لكنها لا تقتلعه من الجذور الأمر الذي يتطلب هزيمة أيديولوجيته”.وأضاف أن الحركات الإرهابية “مثل داعش والقاعدة قامت على أيديولوجيا متطرفة لا على أساس كيان عسكري أو سياسي .