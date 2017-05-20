مزحة تهدد مطعما بالإغلاق

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لندن – وكالات

يواجه مطعم هندي في لندن خطر الإغلاق، بعد نشر تقرير إخباري مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم موظفي المطعم بتقديم لحوم بشرية لرواده، بحسب موقع ديلي ميل.وجاء في القصة الإخبارية المزيفة، أنه ألقي القبض على صاحب المطعم بعد العثور على لحوم بشرية في الطعام، حين داهمت الشرطة المطعم في نيو كروس جنوبي لندن. ونشرت هذه المزاعم على موقع نيوز 23 نيوز، الذي يعنى بنشر أخبار مزيفة على سبيل المزاح، بعنوان “أيها المطعم الآسيوي توقف عن تقديم لحوم البشر”. لكن كل ذلك لم يمنع الناس من الاعتقاد بصحة القصة عندما رأوها منشورة في فيسبوك.

وقالت ألشينرا بيجوم صاحبة المطعم، إنها تلقت مئات المكالمات من الناس منذ نشر القصة، وتلقت أيضا زيارة من الشرطة. وأوضحت بيجوم: “لقد أثر الخبر بشكل كبير في عملنا، وأصبح الناس أكثر عدائية معنا، لقد حاولت توضيح القصة لهم إلا أنهم لا يريدون سماع الحقيقة”.