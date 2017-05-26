مسؤولون لبنانيون يثمنون دور المملكة في محاربة الإرهاب

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بيروت – واس

ثمن مسؤولون لبنانيون الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في محاربة الإرهاب . ونوهوا في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السعودية بنجاح المملكة في رعاية القمة العربية الإسلامية الأميركية والقمتين السعودية ـ الأميركية والخليجية ـ الأميركية ونتائجها التي ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم . وأعرب سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عن تقديره وترحيبه بإنشاء ” المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، مثمنا الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في مكافحة الإرهاب واحتضانها للقضايا العربية والإسلامية ونصرتها . وقال :” إن دشين هذا المركز ليس غريباً على المملكة العربية السعودية التي كانت من الدول الأولى التي واجهت التطرّف والإرهاب ” ، مبرزاً نجاحات مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في تصحيح المفاهيم عند بعض الشباب الذين شُوِّهَت لديهم الصورة عن الإسلام.