مسؤولو ومواطنو مكة المكرمة منوهين بمضامين حديث ولي ولي العهد: سعدنا بإجاباته الصريحة وتوضيح رؤية المملكة لقضايانا المصيرية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نوه عدد من المسؤولين والمواطنين بمكة المكرمة بالحوار التلفزيوني الشامل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووصفوه بأنه وضع النقاط على الحروف وحمل بشائر الخير للمواطنين. وقالوا لـ(البلاد) إن حديث سموه اتسم بالصراحة والوضوح والشفافية كما عهدنا ذلك في جميع أحاديث سموه حيث تأتي من القلب إلى القلب وتصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن. وأضافوا أن ذلك ليس بمستغرب على سموه فهو صانع الرؤية الطموحة للمملكة (2030) والتي بدأت تؤتي ثمارها رغم عمرها القصير لاسيما وهي في بداياتها الأولى.

واكدوا ان مضامين حوار سموه للتلفزيون السعودي كانت وافية وشاملة لجميع الموضوعات التي تهم المواطن السعودي وكل إنسان عربي ومسلم وعلاقاتنا الوطيدة مع اصدقائنا في دول العالم أجمع وتوضح رؤية المملكة لقضايانا المصيرية وهموم العالم من حولنا. واشاروا الى ان الجميع سعداء بما حمله حوار سموه واجاباته الصريحة والشفافة على الاسئلة المحورية الهامة التي طرحها مقدم البرنامج الزميل داود الشريان حيث اطمأنوا من خلال استماعهم وقراءتهم لاجابات سموه لى اوضاع بلادنا ومستقبلها الزاهر وان هناك برامج طموحة قادمة تصب في مصلحة ابناء الوطن وتسعى الدولة الى تنفيذها من خلال رؤية (2030) الطموحة. وفيما يلي آراء المسؤولين والمواطنين.

الخير.. كل الخير:

ففي البداية تحدث معالي امين العاصمة المقدسة الدكتور مهندس اسامة بن فضل البار منوهاً بمضامين حوار سموه وما اشتمل عليه من اجابات اتسمت بالصراحة والوضوح والشفافية وحملت بشائر الخير كل الخير لمواطني هذه البلاد في مختلف المجالات وما ستتضمنه رؤية المملكة (2030) من برامج مقسمة الى ثلاث دفعات 2020 و2025 و2030 وهي برامج ذات اهداف كبيرة وطموحة تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وقال ان الجميع سعد باجابات سموه على الاسئلة والتي حملت في طياتها كل ما يسعد المواطن ويحقق له الراحة والرفاهية والعيش الرغيد كما اوضحت اجابات سموه الشيء الكثير عن سياسات المملكة الداخلية والخارجية مشيرا سموه الى ان المملكة تخطو بثقة نحو التنمية الشاملة في مختلف المجالات حيث ان الايرادات غير النفطية تضاعفت ولله الحمد والمنة خلال السنتين الماضيتين من (111) مليار ريال الى (200) مليار ريال كما نقل سموه البشرى للمواطنين من اصحاب الدخول المحدودة عن وجود اكثر من مليون وحدة سكنية بقرض ميسر او مدفوع من الصندوق العقاري سيتم توزيعها عليهم ومشيرا سموه في اجاباته الى ان حساب المواطن الموحد هو بمثابة تعويض له عن اي ارتفاع في اسعار الطاقة او المياه او ما شابهها وان المواطنين الذين يستحقون الدعم هم اقل من عشرة ملايين بقليل الى غير ذلك من البشائر التي حملها حوار سموه.

حديث الصراحة:

وقال الاستاذ ماهر بن صالح محمد جمال رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة (سابقا) لقد حملت اجابات سمو ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برامج كبيرة وهامة بدأت تؤتي ثمارها لصالح الوطن والمواطن في مختلف المجالات مشيرا سموه في حديثه التلفزيوني الشامل الى ان المملكة تسابق الزمن في السعي الى تحقيق جميع البرامج الطموحة التي تحملها رؤية الملكة (2030) وان اقتصادنا بخير ولم ندخل في مرحلة الانكماش الاقتصادي رغم الانخفاض الحاد في اسعار النفط ولكننا اضطررنا لاجراءات ربط الحزام لان مبادراتنا الجديدة تمكن الاقتصاد من تحمل اسعار النفط المنخفضة والصدمات الاقتصادية. واضاف الاستاذ جمال ان اجابات سموه على اسئلة المذيع الاستاذ داود الشريان اتسمت بالصراحة والشفافية والوضوح وقدمت بشائر للمواطن السعودي ان هناك برامج هادفة تسعى الى اسعاد وتحقيق الرفاهية له ومن هذه البرامج توفير اكثر من مليون وحدة سكنية بقرض ميسر او مدفوعة من صندوق التنمية العقاري وان هناك اقل من عشرة ملايين بقليل مواطن من اصحاب الدخول المحدودة يستحقون الدعم وستكون الحكومة كريمة جداً مع المحتاجين وان هناك تخصيصا للخدمات الصحية وعلاجا مجانيا وبولصة تأمين لكل مواطن.

لقاء المكاشفة:

ونوه الاستاذ محمد عبدالصمد القرشي نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة (سابقا) بالمضامين الطموحة التي حملتها اجابات سمو ولي ولي العهد في حواره التلفزيوني في مختلف المجالات التي تهم مواطني هذه البلاد وقال :استطيع ان اقول انه لقاء المكاشفة لاكثر من (61) اجابة على اسئلة هامة تهم المواطنين والعالم اجمع وقد اتسمت اجابات سموه بالصراحة والشفافية والوضوح وحملت الكثير من بشائر الخير للمواطنين وان هناك الكثير من المبادرات الجديدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ومشيرا سموه في حديثه الى ان البرامج التنفيذية للرؤية سيبدأ اثرها يظهر في أواخر العام الميلادي الحالي 2017م. والشيء المفرح ان لدينا هذه البرامج الطموحة ومنها ما اشار اليه سموه من أن الرؤية تهدف الى الوصول الى معدل بطالة بنسبة 7% في المملكة وان برنامج التحول الوطني يهدف الى تطوير اداء الاجهزة الحكومية وان العشرة برامج التي اعلنتها المملكة يوم الاحد الماضي الى عام 2020 سوف تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج التي يرأس كل مجلس وزير من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاعداد لها في الاشهر القليلة المقبلة ومن المتوقع خلال ستة اشهر. واستطرد القرشي في حديثه قائلا: خلاصة القول اننا مقبولون على عهد تنموي زاهر”.

النقاط على الحروف:

وقال سعد بن جميل القرشي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بكة المكرمة في الدورة التي انتهت مدتها مؤخرا:سعدنا وسعد الجميع بالمضامين العديدة التي حملتها اجابات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اسئلة الحوار التلفزيوني والتي جاءت لتضع النقاط على الحروف لسياسة المملكة داخليا وخارجيا حيث استطاع سموه وبحكمة سرد التطورات والطموحات التي اعدتها وتعدها الدولة لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتوطيد العلاقات الخارجية العربية والعالمية مشيرا سموه الى ان المملكة تسابق الزمن للسعي الى تحقيق رؤيتها الطموحة (2030). واستطرد القرشي في حديثه الى ان اجابات سموه كشفت وبوضوح على وجود العديد من البرامج الطموحة لخدمة المواطنين وتوفير اسباب العيش لهم والحياة السعيدة فهناك من يستحقون الدعم من برنامج حساب المواطن الموحد لتعويضهم عن اي ارتفاع في اسعار الطاقة او المياه او ما شابه ذلك مشيرا سموه في حديثه الى ان الذين يستحقون الدعم هم اقل من عشرة ملايين بقليل وستكون الدولة كريمة جداً مع المحتاجين. كما افرحنا سموه عندما اشار الى ان الدولة عاقدة العزم على خفض نسبة البطالة الى معدل 7% وان هناك دراسة لشمول ذوي الدخل فوق المتوسط بحساب المواطن.

مؤشرات خير:

واشاد الشيخ الدكتور احمد بن نافع المورعي بما اشتملت عليه اجابات سموه من وجود العديد من الخطط والبرامج التي تتفق مع رؤية المملكة (2039) وتصب في صالح الوطن ومواطنيه وان هناك بشائر خير سيسعد بها المواطن في هذه البلاد وان هناك ايضا مؤشرات لزيادة ايرادات الدولة النفطية وغير النفطية والتي حققت تعويضا في عجز الموازنة الماضية وان الايرادات غير النفطية تضاعفت ولله الحمد والمنة خلال السنتين الماضيتين من (111) مليار الى (200) مليار كما طمأن سموه المواطنين في حديثه المشار اليه انه لا ضرائب على دخل المواطن او على الشركات او الثروة وان هناك دراسة جادة تجري تخفيض الخدمات الصحية وايجاد العلاج المجاني للمواطن وايجاد بوليصة تأمين لكل مواطن ومن الاشياء المفرحة التي زفها سموه لمواطنيه ان هناك مليون وحدة سكنية جاهزة في انتظار المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة اضافة الى منحهم قروضا ميسرة من صندوق التنمية العقاري ومن بشائر سموه في اللقاء ان نسبة انخفاض العجز في الميزانية بلغت 44% وان الاجراءات التقشيفية التي اتخذتها الدولة دعمت الميزانية كما ان حوار سموه حمل العديد من البرامج الطموحة الهادفة.

الحديث الشامل:

وقال عبدالله الروقي العتيبي مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالعاصمة المقدسة سعدنا بما حملته اجابات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الحوار التلفزيوني من اخبار سارة ومفرحة لابناء هذا الوطن بكافة فئاتهم العمرية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة للاسكان ومشروع حساب المواطن الموحد وفيما يتعلق بتخفيض نسبة البطالة ومن ايجاد بوليصة تأمين طبي وعلاج مجاني وخصخصة للقطاع الصحي وعدة برامج اخرى سيتم الاعلان عنها في اطار سعي الحكومة الى تحقيق رؤية المملكة (2030) جميعها تصب في مصلحة المواطن وتوفير اسباب العيش الرغيد له وان اكثر من (61) موضوعا تطرق لها سموه في اجاباته على اسئلة المذيع اللامع الاستاذ داود الشريان تهم الساحتين الداخلية والخارجية تابعها المواطنون بكل شغف واهتمام وفرح وسرور كما تابعها العالم اجمع فيما يتعلق بسياسة المملكة الخارجية الدولية وسعيها لايجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية والعالمية. خلاصة القول انه حديث شامل وضع النقاط على الحروف للعديد من الامور الهامة والمطروحة حاليا على الساحتين الداخلية والخارجية.

سعادة غامرة:

كما التقت (البلاد) بعدد من المواطنين وهم ياسر علوي فدعق وفهد سعيد العويضي ونايف فيصل السبيعي ونادر محمد مستنطق ونبيل بن عبدالسلام خياط وعلي محمد فلاته وآدم عثمان وصلاح السميري ومعتق الجهني وفالح الحربي وجمعان الزهراني وعلي الغامدي ومصلح القارحي ومعيوف الهذلي الذين ثمنوا المضامين التي تضمنتها اجابات سمو الامير محمد بن سلمان ووصفوها بانها اجابات صريحة وشفافة استقبلوها بفرحة غامرة وسرور لانها حملت لهم قرب اعلان برامج طموحة تصب في مصلحتهم وتوفر لهم اسباب العيش الرغيد وان المملكة قادمة على فجر جديد من الطموحات التنموية الرائدة في مختلف المجالات سواء في حل مشاكل الاسكان او البطالة او الفساد او التقشف الاقتصادي او غير ذلك من الظروف التي كانت تؤرقهم وتشكل لهم هاجسا وأن اجابات سموه كانت مطمئنة لهم واكدوا ان صراحة سموه وشفافيته في الطرح هو امر غير مستغرب على سموه فهو عراب رؤية المملكة الطموحة (2030) والتي تحمل في طياتها العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الوطن ومواطنيه وتمهد الطريق امام مستقبل مشرق وواعد لهذا الوطن ومواطنيه رغم ما يحيط بنا من ظروف اقتصادية صعبة.