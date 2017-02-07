مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بمنطقة مكة

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الطائف – البلاد

انطلقت أمس التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره, على مستوى منطقة مكة المكرمة، وذلك على مسرح جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف.

وتستضيف التصفيات 42 طالباً يمثلون 18 جمعية تحفيظ قرآن على مستوى منطقة مكة المكرمة ومن خلالها يرشح الفائزون للمسابقة المحلية على مستوى المملكة، ومن ثم يرشح الفائز الأخير لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، التي من خلالها يمثل الطالب الفائز المملكة ضمن دول العالم الإسلامي .