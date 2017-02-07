مسابقة دولية للحمام الزاجل بالقطيف

شارك عبر واتساب

القطيف ــ البلاد

تحتضن مدينة القطيف مسابقة الصفا الدولية للحمام الزاجل، وتستعد أكثر من 1150 حمامة للمشاركة في السباق الدولي، إذ تتنافس على قطع مسافة 350 كيلو متراً.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لسباق نقطة الصفا الدولي للحمام الزاجل تقي اليوسف، إن اللجنة تمكنت من جمع أكثر من 1150 حمامة زاجلة من عدة دول.

وأوضح أن المسابقة تبدأ باستقبال فرخ الحمام الزاجل في عمر شهرين، ووضعه في مكان مخصص للتربية مع دفع رسوم 500 ريال على الطير الواحد وعند بلوغ 5 طيور من فرد أو مجموعة واحدة يمنح مالكها فرصة لزيادة طير واحد مجانا، وعند بلوغ 10 طيور يمنح فرصة لإضافة 3 طيور بالمجان.

وبين اليوسف أن الطير يعيش في مجمع الطيور فترة من الزمن ليتعرف على الموقع ويحفظه جيدا وعند بداية الشتاء بعد مضي شهور على بقاءه يبدأ التدريب وإخراجه إلى الحياة، ففي بداية الأمر يدرب على سباق بمسافة 5 كيلو ومن ثم 10 كيلو ثم 70 كيلو، إلى أن يبدأ السباق التجريبي الأول.

ويأخذ الطير نقاط على السباق ويكون ذلك السباق بمسافة 100 كيلو ومن ثم التدريب والسباق الثاني لمسافة 150 كيلو ومن ثم مسافة 200 كيلو إلى أن يهيأ الطير بشكل تام لخوض السباق النهائي وقد خصص 120 ألف ريال كجوائز توزع على 25 صاحب طير، وسوف يمنح الأول 22 ألف ريال.