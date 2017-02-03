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جدة – البلاد

نظمت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع الهيئة الإيطالية للقرآن الكريم مؤخراً مسابقة لحفظ القرآن الكريم في إيطاليا, بمشاركة 125 متسابقاً ومتسابقة.

وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بصفر أن المسابقة تضمنت ستة فروع ، حفظ القرآن كاملاً, وخمسة عشر جزءاً, وعشرة أجزاء وخمسة أجزاء ، وثلاثة أجزاء, وجزءاً واحداً.

وأقيم حفل بهذه المناسبة عبر خلاله المتحدثون عن سعادتهم بالحضور , مهنئين الطلاب الفائزين في المسابقة ، حاثينهم على الالتزام بأخلاق وآداب القرآن الكريم, ومواصلة حفظه وإتقانه, معربين عن سعادتهم بالتطورالمستمر في مسابقة القرآن في إيطاليا من عام إلى عام.

وأشادوا بجهود رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية في خدمة القرآن ورعاية حفظته على مستوى العالم, منوهين بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لأبناء الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض.