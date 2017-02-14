مساعد وزير الداخلية يدشن تمرين (وطن 87)

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المدينة المنورة – واس

دشن معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أمس، انطلاق فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثاني، (وطن 87) وذلك بمركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والمتقدمة بمنطقة المدينة المنورة، الذي تشارك فيه وحدات وأفراد يمثّلون مختلف القطاعات الأمنية , ويستمر 3 أسابيع.

واستعرض معالي الفريق أول سعيد القحطاني يرافقه مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج, وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد قرار المحمدي، وقادة القطاعات الأمنية , الوحدات والقطاعات المشاركة في التمرين .

عقب ذلك رفع العلم على سارية الميدان إيذاناً ببدء فعاليات التمرين التعبوي المشترك وطن 87, كما أطلع على أبرز المرافق والتجهيزات الميدانية التي يحويها مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والمتقدمة بمنطقة المدينة المنورة ، ثم زار مركز القيادة والسيطرة بالموقع ,

واطلع على عرض مرئي يشرح آلية تنسيق العمليات وتوجيه الفرق والوحدات المشاركة بمسرح فعاليات التمرين وميدان الرماية الذي تنفّذ فيه مختلف الأساليب الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له, بمشاركة المختصين بالخدمات الفنية، والعملياتية، والإدارية الأمنية، والجهات الحكومية المساندة للمهمات الأمنية.

عقب ذلك شاهد معاليه جوانب من التمارين بميدان الرماية التي تظهر قوة وبسالة أفراد القوات المشاركة من منسوبي مختلف القطاعات الأمنية, وقدرتهم الفائقة على إصابة الأهداف بدقة وكفاءة عالية وفي وقت وجيز .

وقد أكد معاليه أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى رجال قوات الأمن الداخلي في مكافحة الإرهاب , وللردّ على كل من يفكّر في الاعتداء على أمن وسلامة مواطني المملكة أو القادمين إليها لأداء فريضة الحج أو العمرة .

وبيّن معاليه في تصريح صحفي أمس عقب تدشينه فعاليات التمرين أن هذا التمرين الذي يعقد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أُعدّ في موقع مخصّص تم تشييده في فترة قياسية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز , ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية – حفظه الله – الذي يتابع لحظة بلحظة, وإجراءً بإجراء إنجاز هذا الموقع, وترتيبات وخطة إنجاز هذا التمرين, مؤكداً أن العاملين في كافة قطاعات وزارة الداخلية اكتسبوا من الخبرات والمهارات ما يؤهلهم أن يعقدوا مثل هذه التمارين وتحقيق أهدافه وتعزيز كفاءة وأداء قوات الأمن الداخلي.

وقال معالي الفريق أول سعيد القحطاني : “ولله الحمد شاهدنا في هذا اليوم الذي تم افتتاح فعاليات هذا التمرين بحضور قادة ومديري قوات وقطاعات الأمن أن كل الترتيبات كانت مميزة والميادين والقرى أو الأحياء التشبيهية جاهزة, وكذلك مركز القيادة وكل التجهيزات وفي فترة قصيرة, حيث يعقد هذا التمرين بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – الذي دائماً يشيد بقوات الأمن في نشاطها وفي أعمالها وعملياتها التي سطّرت نجاحات سجّلت في العالم أجمع, ولم يأتِ هذا النجاح إلا بعمل شاقْ ومظنٍ, وتدريب وتضحيات وأعمال كثيرة جداً قد لا يطّلع عليها الآخرين”.

وأوضح معاليه في سياق تصريحه أن قوات الأمن الداخلي في المملكة لا تعمل بمفردها إنما تعمل بالتضامن الكامل بينها وبين المجتمع, المجتمع السعودي الذي يشعر أنه مسؤول عن حفظ أمن هذا الوطن, وقوت الأمن في خدمة المواطنين وفي خدمة ضيوف الرحمن, وأفراد الأمن لا يتأخرون في بذل أرواحهم في سبيل أداء مهامهم وهذا الأمر أثبته الزمان.