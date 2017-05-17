مستشار وزير العمل لـ( البلاد): استمرار حملات توطين الاتصالات .. وتهاون المواطنين سبب المخالفات

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جدة – عادل بابكير

أكد لـ”البلاد” مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني أن تهاون المواطنين العاملين في قطاع الاتصالات سبب من الأسباب التي تجعل العمالة غير ملتزمة بالأنظمة والتشريعات .

وأشار الدكتور القحطاني في حديثه إلى أن كثيرا من المحلات وكثيرا من العاملين لا يلتزمون بالأنظمة ولا يحترمون تشريعات الدولة ، مبينا إلى أن الشخص الذي لا يحترم تشريع الدولة ليس له سوى التعامل معه بالنظام .

وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة واضحة في هذا الصدد وأيضا توجيهات سمو محافظ جدة واضحة وتوجيهات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية واضحة أيضا في هذه المسألة .

وأضاف تردنا إخباريات متلاحقة عن كثير من المراكز التجارية في منطقة مكة المكرمة ، وقد بدأنا فعليا بعمل خطة شاملة ومفاجئة وسنستمر بإذن الله في التعامل مع كل ما هو مخالف للأنظمة .

وبين القحطاني إلى أن ضيوف المملكة مرحب بهم ولكن من يخالف الأنظمة سنتعامل معه بما تمليه علينا الأنظمة والتعليمات ، وقال تم توزيع الأنظمة والإعلان عنها في أكثر من مناسبة إضافة إلى اعطائهم أكثر من مهلة ولكن هم لا يرغبون بالتعامل وفق الأنظمة علما أنهم لا يجهلوا هذه الأنظمة ، موضحا إلى أن الوزارة واضحة في أنظمتها وتعليماتها والمهل التي تعطيها ولكن لم يتم الالتزام بها والأن لدينا مهلة وطن بلا مخالف 90 يوم وهي فرصة لمن اراد تصحيح وضعه.

وعن الخارجين عن النظام قال الدكتور القحطان أن الكثير من الخارجين عن النظام ليس إلا مثل هذه الحملات التي تتعامل معهم بحزم و بتوجيهات المسؤولين في المنطقة ، مشيرا إلى أن هذه الحملات المفاجئة والموجهة ستستمر في جميع مدن المنطقة جدة ومكة والطائف وكل المراكز التي تتبع لهم .

وختم المشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالقول يؤسفني أن أقول أن المواطن له دور في عدم التزام العمالة بالأنظمة والتشريعات فالمواطن ينبغي عليه أن يكون عين الدولة ورجل الأمن الأول ، ويجب عليه أن لا يتعاون مع مخالفي الأنظمة، ويجب عليه أن يحاول البحث عن موظفين سعوديين لأن قطاع الاتصالات مهم جدا وحساس ويحتوي على حقوق وحريات المواطنين والمقيمين فالأجهزة التي تجرى لها الصيانة بها صور خاصة وملفات خاصة يجب أن لا يطلع عليها ، ولذلك أنا أعتبر أن تهاون المواطن في توظيف العمالة الوافدة في هذا القطاع المهم له دور في عدم الالتزام بالأنظمة ولكن أقول أنهم سيعاقبون بالنظام .

وكان الدكتور محمد القحطاني قد قام مع مفتشي عمل جدة بحمله تفتيش على قطاع الاتصالات ببوادي جدة بالتعاون مع الرافد الأمني والتجارة وتابع التفتيش الميداني لقطاع الاتصالات وذلك بمشاركة مفتشي عمل جدة ومدير التفتيش بالمنطقة مجدي باموكرة ومدير تفتيش جدة ابراهيم الصاعدي ومساعد مدير عام المنطقة للعمل سلطان الحربي وتم ضبط ٨ مخالفات للمادة ٣٦ و٧ عمالة يعملون لحسابهم الخاص وتم تسليمهم للرافد الأمني المصاحب للحملة وتم خلال الجولة زيارة المواقع الاخرى بقطاع الاتصالات بالبوادي ووجد التوطين بها كاملا وملتزمة بالتوطين ونظامه .ودعت وزارة العمل الجميع الالتزام بتوطين قطاع الاتصالات والإبلاغ على المخالفين على هاتف العمليات ١٩٩١١.