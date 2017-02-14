مستشفى العزيزية بجدة يجدد الزمالة لأربع سنوات كمركز تدريبي وتعليمي

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جدة – إبراهيم المدني

تمكن مستشفى العزيزية للولادة والأطفال بجدة ممثلاً بقسم الأطفال من الحصول على تجديد اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للاستمرار كمركز تدريبي وتعليمي تابع لبرنامج زمالة الأطفال السعودية لمدة أربع سنوات قادمة .

وجاء هذا الاعتراف بعد زيارة لجنة مكونة من المختصين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوقوف على المعايير المطبقة ،و آلية التدريب في زمالة الأطفال بجميع المستويات ، إلى جانب عدد من الأساسيات التي يجب توفرها بالمستشفى للاعتماد .

و أشادت اللجنة بالإمكانيات التجهيزية العالية المستوى و التعاون الكبير الذي يجدونه سواءً من الأطباء المشرفين أو الطاقم المساعد ، كما أشادوا بالبيئة التعليمية و التدريبية التي يوفرها مستشفى العزيزية للولادة والأطفال بجدة ، و التي تجعله في مقدمة المراكز التدريبية لطب الأطفال و متوافق مع المعايير المطلوبة لحصول القسم على الاعتماد .