مسرح الطفل يجذب الزوار بوادي الدواسر

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وادي الدواسر- البلاد

شهد مهرجان الحبحب الخامس بمحافظة وادي الدواسر عروضا مسرحية للطفل وأكد المسؤول الثقافي بالمهرجان محمد الفاضل أن الاهتمام بمسرح الطفل في المهرجان يأتي إدراكاً لأهميته كواحد من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية الطفل فكرياً واجتماعياً ونفسياً وعلمياً ولغوياً،

مشيراً إلى أن مضامين العروض اهتمت بتعزيز القيم التربوية والأخلاقية.

وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات التي تتضمن أشراك أولياء الأمور مع أبنائهم في المسرح رغبة في تحقيق جملة من الأهداف التربوية.