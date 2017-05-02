(مسك الخيرية) تجمع ممثلي 70 دولة في منتدى أممي بالرياض

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

تواصل مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” أعمالها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لإطلاق أعمال منتدى اليونسكو للمنظمات غير الحكومية يومي الأربعاء والخميس 7 – 8 شعبان 1438هـ الموافق 3-4 مايو 2017م، الذي يعقد في فندق الفورسيزون بالرياض، تحت شعار “الشباب وتأثيرهم الإجتماعي”، بمشاركة وزراء ومسؤولين وشباب من 70 دولة، لإستشراف مستقبل شباب العالم، وتسليط الضوء على آليات تمكينهم وتطوير أدواتهم في مجالات التنمية المتنوعة. ومن المقرر أن يجمع منتدى اليونسكو أكثر من 1800 مشارك يمثلون أكثر من 400 منظمة غير حكومية و70 دولة، يشهدون خلال عدد من الجلسات وورش العمل مناقشة موضوعات دور الشباب وإمكاناتهم وأفكارهم في 6 مجالات هي : التعليم والتدريب، العمل التطوعي، التقنيات الجديدة، الشبكات الاجتماعية، التنمية المستدامة، وحماية التراث الثقافي، علاوة على توليد أفكار جديدة لدعم التنمية في دول العالم عبر ما يتميز به الشباب من قدرات وحلول لمتطلبات عالم اليوم. ومن أبرز المشاركين في المنتدى: معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا، ومؤسس موسوعة ويكيبيديا جيمي ويلز، ومعالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات نورة الكعبي، ومؤسس ورئيس بوزيتيف بلانيت في فرنسا جاك أتالي، والمدير التنفيذي لمؤسسة ديزموند للسلام برايان رش، والفائز بالميدالية الأولمبية الذهبية تسع مرات كارل لويس. وسيشهد المنتدى منح جائزة قيمتها 112500 ريال (30 ألف دولار) لأفضل مشروع للمنظمات غير الحكومية في مجال تشجيع الشباب وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمعات، حيث شارك في المسابقة أكثر من 70 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم، وستتاح الفرصة لعشرة مرشحين في القائمة النهائية للفوز بالجائزة الكبرى، واستخدامها كرأس مال لإطلاق مشاريعهم الفائزة لمساعدة الشباب على إحداث التأثير الاجتماعي الإيجابي.

وفي ذلك السياق قال الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية بدر العساكر: إن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة وضعت لها مكانة متقدمة في العالم على جميع الأصعدة، مبينًا أن استضافة مدينة الرياض وتنظيم مؤسسة “مسك الخيرية” بالشراكة مع منظمة “اليونسكو” لهذا المنتدى يعد دلالة على توافق أهداف المملكة التنموية مع أهداف منظمة الأمم المتحدة بكافة أذرعها وتوجهاتها التنموية، وكذلك المنظمات غير الحكومية من مختلف الدول الساعية إلى تمكين المجتمعات من التقدم والتطور في المجالات كافة. وأشار إلى أن المنتدى سيناقش مجموعة من أهم وأكبر التحديات التي تواجه سكان العالم اليوم، خاصة فيما يتعلق بالشباب، وسط تركيز على تمكين الشباب لقيادة التغيير وإيجاد فرص أفضل لمستقبل أكثر تنمية واستدامة، مؤكداً على ضرورة تحويل الأفكار والابتكارات إلى واقع ملموس، لا سيما أن منصات مثل منتدى المنظمات غير الحكومية، تعد عامل محفّز للأفكار التي تمكّن الشباب في جميع أنحاء العالم لتشكيل أنفسهم وتطوير مجتمعاتهم وبناء مستقبلهم. وأفاد بدر العساكر أن المنتدى يعقد في وقت تواصل فيه حكومة المملكة العربية السعودية جهودها الرامية بقوة إلى رفع مستوى التنمية الاجتماعية وتعزيز القوة الإقتصادية، إضافة إلى ما تتميز به بيئة العمل غير الحكومي عبر منظمات سعودية رائدة أثبتت خلال الفترات الماضية قدرتها على إحداث تأثير إيجابي في مختلف قضايا وملفات التنمية الاجتماعية. يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم. وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إنشاء برامجها الخاصة، ومن خلال شراكات مع المنظمات المحلية والعالمية التي تساعد في احتواء وتنمية رأس المال الفكري وإطلاق العنان لإمكانات المملكة الواسعة، ويمكن الاطلاع على معلومات المنتدى من خلال زيارة الموقع (http://unescongoforum2017.com/ar/).