مسوؤل عسكري يمني: ماضون في تحرير الساحل الغربي وصولاً إلى مدينة الحديدة
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قال مسؤول عسكري يمني، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الوطني في بلاده، ماضية بقوة في العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة.
وحث أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن عمر جوهر مقاتلي الجيش على رفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة الميليشيات الانقلابية حتى يتم تطهير كل المناطق في اليمن من دنسهم.
وجاء تأكيد المسؤول العسكري، وفقا لما أورده “موقع 26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، الليلة الماضية، خلال زيارة تفقدية له إلى جزيرة طواق الواقعة غرب مدينة ميدي بمحافظة حجة وذلك في أول زيارة لقيادة المنطقة للجزيرة منذ تحريرها من عناصر الانقلابيين.
التصنيف: محليات
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