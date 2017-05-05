العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مشاركة الزعيم والملكي آسيويا

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مشاركة الزعيم والملكي آسيويا
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تحدد بختام الجولة الأخيرة، ترتيب الفرق بحصول الهلال على المركز الأول، والأهلي وصيفا، والنصر ثالثا، ليتأكد مشاركة الملكي الأهلاوي، والزعيم الهلالي في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وبعد نهاية مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين سيتحدد الطرف الثالث المشارك آسيويا، والرابع الذي سيلعب في الملحق، في حالة منح أنديتنا ثلاثة مقاعد ونصف؛ كما جرت عليها العادة في الموسمين الماضيين، كما ستحدد مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين البطل الثاني، الذي سيواجه الهلال على نهائي السوبر، وفي حالة فوز الهلال ببطولة كأس الملك سيواجه الاتحاد على نهائي السوبر؛ كونه حقق لقب كأس ولي العهد.‏‫

التصنيف: الرياضة

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