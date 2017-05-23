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– دعمت جماهير أهلاوية كبيرة فريقها في مواجهته أمام فريق أهلي دبي الإماراتي، ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، مخالفة لتوقعات بعض المتشائمين من طرف بعض المحللين، والنقاد الرياضيين، بغياب الجمهور، بعد خسارة الفريق لكأس الملك، وأنها تقف معه في أحلك الظروف، وأصعبها، وأنها حاضرة دائماً في المناسبات المهمة، وبدأت أهازيجها في الملعب بالأهزوجه القديمة (منصورين، بإذن الله) التي ألهبت مدرجات الجوهرة قبل بداية المباراة .

– لقي لاعبو فريق أهلي دبي، ومدربه الروماني كوزمين تحية كبيرة من جماهير الأهلي، لحظة دخولهم أرض الملعب، وهو ما عكس الروح الرياضية العالية بين أندية الخليج، وبدا الروماني مدرب أهلي دبي، في حديث مطول مع مساعد المدرب جروس الفرنسي لوران، استمر لدقائق طويلة بين الطرفين.

– قام ياسر المسيليم حارس الأهلي، بتحميس جماهير فريقه مع الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، وطالبهم بالتشجيع والحماس، ولبَّت الجماهير طلب حارسهم، وقامت الرابطة بغناء أهزوجة (للأهلي جينا) التي تفاعلت معها المدرجات، وهزت ملعب الجوهرة؛ مما انعكس إيجاباً على عطاء لاعبي الفريق، وبدأ في الهجوم المتواصل على دفاعات أهلي دبي.

– احتج وليد باخشوين على قرارات الحكم العراقي، مع نهاية المباراة، رغم أن الحكم أدار المباراة بشكل جيد، وواصل باخشوين، ما قام به اللاعب سلمان المؤشر، الذي تفرغ لمناقشة الحكم، والاحتجاج على قراراته أثناء سير اللقاء أكثر من تركيزه على اللعب، والعطاء داخل الملعب .