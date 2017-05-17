مشروعات لـ 10 مدن ذكية في المملكة

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الرياض- البلاد

أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, عن بدء الوزارة في تكوين شراكات لتنفيذ مشروعات المدن الذكية لعدد 10 مدن بالمملكة, وذلك لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول البلدي 2020، مشيراً إلى أنه بتوجيه سامٍ أوكلت مسؤولية تنفيذ مبادرة المدن السعودية الذكية والتنسيق لمشاريعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتباراً من تاريخ 17 / 5 / 1438هـ .

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان “حلول ذكية لحياة أفضل ” بقاعة الملك فيصل بفندق الرياض انتركونتيننتال ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح معاليه أن الوزارة قامت انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظة الله – أن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة، في وضوء رؤية المملكة 2030 بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تشمل الخدمات والانشطة البلدية في المملكة كافة, انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020 .

وأكد أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور رئيسة تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة وامال المواطنين ومتطلبات جميع الشركاء.