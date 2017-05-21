مشروع (ألمع التراثية) يفوز بجائزة المدن العربية

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دبي ــ وكالات

فاز مشروع ترميم “ألمع التراثية” في منطقة عسير بجائزة المدن العربية، فرع (التراث المعماري) في دورتها الثالثة عشرة.

وسلم وزير البلدية والبيئة القطري، محمد بن عبدالله الرميحي، والأمين العام لمنظمة المدن العربية، المهندس احمد حمد الصبيح، امين منطقة عسير، صالح القاضي، جائزة المسابقة

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس محمد العمرة، إن فوز المشروع بالجائزة هو بداية ثمرة للجهود وللأعمال المركزة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ويعد تتويجا للعمل الجماعي الذي تشارك فيه عدة لجان، في مقدمتها اللجنة العليا، برئاسة امير منطقة عسير، واللجان التنفيذية.

واضاف ان تطوير القرية لن يتوقف، خاصة ان برنامج العناية بالتراث الحضاري يتضمن مبالغ مرصودة لهذا الغرض، مشيرا إلى ان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان، تبذل جهودا كبيرة في الحفاظ على تراث أطهر البقاع، وتتبنى الجهود لتوثيق القرية في قائمة التراث العالمي عن طريق منظمة اليونيسكو.