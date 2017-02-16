مشروع الأم البديلة والأب البديل بنادي تطوعي جدة

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جدة -عبدالهادي المالكي

شارك نادي متطوعي جدة بملتقى التطوع الثاني لأرامكو (تطوعي قدوة) وقد تميزت مشاركته لهذا العام بتقديم اكثر من مبادرة تطوعية وهي مشروع الاب البديل والام البديلة للايتام عن طريق التعاون مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين فرع جدة ومبادرة إحتواء للايتام لتأهيل العاملين والعاملات في دور الايتام كما احتفل النادي بمرور عشر سنوات على انشائه بمدينة جدة وقد كان له الاثر الفاعل في نشر ثقافة العمل التطوعي بمنطقة مكة المكرمة .

وكرم النادي قائد الملتقى التطوعي الثاني الاستاذ عبدالعزيز رحيم مدير العلاقات الحكومية بارامكو السعودية الذي اشاد بنادي متطوعي جدة والانشطة المرافقة له في الملتقى.

وقد اعلن ا.خالد بدوي مؤسس النادي بان الخطة المستقبلية للنادي سوف تكون بتفعيل واستثمار وقت المتقاعدين والمتقاعدات والايتام واليتيمات بالاعمال التطوعية وايضا اقامة ورش العمل لوضع حلول للمشاكل الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.