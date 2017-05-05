مشروع (القراءة للجميع) في مكة المكرمة

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مكة المكرمة – البلاد

دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه 11 مكتبة بمقرات مباني المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة وذلك ضمن كرنفال ثقافي كبير أطلق عليه ” القراءة للجميع ” شارك فيه جميع المدربين والمتدربين من أقسام المعهد الذين شهدوا إطلاق (600) بالون في سماء العاصمة المقدسة تحمل رسالة تؤكد مدى أهمية القراءة والمعرفة في خلق ثقافة وعي مختلفة تساهم في رقي العقول وارتفاعها إلى أعلى درجات الوعي .

وبين مدير المعهد المهندس سفر بن صالح الغامدي أن المكتبات التي تم تدشينها لتشجع ثقافة القراءة للجميع من خلال توفير الكتب المتنوعة في مباني المعهد جميعها ، كما تدعم هواية القراءة لدى المتدربين بشكل مشوق وممتع ومختلف عما هو متعارف عليه .

وأوضح أن هذه المكتبات ستخضع للتحديث المستمر ومتابعة الجديد وإضافة المزيد من الكتب إليها إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الداعمة للقراءة في مقر المعهد ، مؤكدا على حرص الإدارة العامة لخدمات المتدربين بالمؤسسة على دعم الأنشطة بمختلف أنواعها لتعزيز التنمية الذاتية للمتدربين ومن ذلك الأنشطة الداعمة للقراءة وتنمية المعرفة .