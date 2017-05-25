مشروع (محكمة بلا ورق) يحصد جائزة دولية

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الرياض – البلاد

حصلت وزارة العدل ولأول مرة في تاريخها على شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (World Summit) والتي تشرف عليها الأمم المتحدة وذلك عن مبادرة خدمات التنفيذ الإلكتروني، ومن ضمنها مشروع “محكمة بلا ورق”، الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في كافة محاكم التنفيذ بالمملكة وعددها 16 محكمة.

وحصدت الوزارة شهادة التميز التقني بعد إجراء مسابقة عالمية لاختيار أفضل التطبيقات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث شارك في المسابقة أكثر من 1.1 مليون صوت في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك من بين نحو 467 مشروعاً من مختلف دول العالم.

وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن مشروع “محكمة بلا ورق” رسمياً في 8 ربيع الآخر لعام 1438، حيث تم البدء بالعمل على المشروع في بداية العام الماضي، في حين تم الإطلاق التجريبي للمشروع في 15 محرم 1438هـ.