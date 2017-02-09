مصادر: (أرامكو) تعتزم إصدار صكوك محلية بقيمة 3-6 مليارات

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جدة ـ رويترز

كشف مصدر مطلع لـ”رويترز”، إن شركة ارامكو اختارت بنك الاستثمار المستقل ” مويليس آند كو” مستشارا للطرح العام الأولي المزمع للشركة ,وكانت أرامكو، دعت البنوك في يناير الماضي لتقديم العروض للدور الاستشاري في الطرح العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم.

وتلقى مورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي طلبا لتقديم عروض، وكانت الدعوة تتعلق بتقييم أنشطة أرامكو ومساعدتها في الإجراءات المرتبطة بطرح الأسهم.

ويمثل هذا الاختيار مكسبا كبيرا لبنك مويليس، الذي طرح أسهمه للاكتتاب العام قبل أقل من ثلاث سنوات، ولمؤسسه كين مويليس.

وأحجم متحدث باسم مويليس عن التعقيب في حين لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أرامكو.وقال مصرفيون لـ”رويترز” إنه من المرجح أن يبلغ إصدار الصكوك المزمع من أرامكو ما بين ثلاثة مليارات وستة مليارات ريال (800 مليون إلى 1.6 مليار دولار).

وتابعت المصادر أن من المتوقع طرح الصكوك على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة رغم أن الشركة والبنوك المرتبة للصفقة لم تصدر أي إعلان رسمي عن الإطار الزمني.وقال مصرفي مطلع على المسألة إن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل “مشروعات توسع جديدة”.