العدد 21945 25 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مصادر (البلاد) تؤكد .. الأحمدي والمحياني يختاران خليفة جروس

0 تعليق 164 مشاهدة
مصادر (البلاد) تؤكد .. الأحمدي والمحياني يختاران خليفة جروس
شارك عبر واتساب

جدة – البلاد
أكد مصادر خاصة “للبلاد ” عن تشكيل مسيري النادي الأهلي للجنة فنية، ضمت المدرب الوطني بندر الأحمدي، ومدير الفريق السابق، إبان رئاسة مساعد الزويهري موسى المحياني، وذلك لاختيار مدرب جديد خلفا لجروس، الذي ستكون مباراة الأهلي الإماراتي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي، هي الأخيرة له مع الفريق. وقد بدأت اللجنة عملها بالمغادرة للندن، برفقة الأمير فيصل بن خالد، ووكيل الأعمال أحمد المعلم؛ حيث بدأوا التفاوض مع عدد من المدربين لاختيار الأكفأ؛ وفق استراتيجية رسمت لإعادة الفريق لمنصات التتويج، وقد تناقش الفنيون مع المدربين ووضعوهم في الصورة عن وضع الفريق، مصطحبين عددًا من الأشرطة لمباريات الفريق خلال الموسمين الماضيين.

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق