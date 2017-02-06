العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصانع للسيارات الكورية في المملكة

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مصانع للسيارات الكورية في المملكة
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جدة – البلاد

قال القنصل العام الكوري في جدة (ناك يونج أو) إن الشهور القليلة المقبلة ستشهد التوصل إلى اتفاق على آلية دخول شركات جديدة عاملة في صناعة السيارات الكورية إلى السوق السعودية، تزامنًا مع التوجه الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة السعودية على توطين وتطوير صناعة السيارات بالمملكة.

وأكد أن هناك توجهًا ورغبةً كبيرة من قبل الشركات الكورية للعمل في سوق المملكة، من خلال إنشاء مصانع للسيارات وقطع الغيار؛

وذلك مع تقديم الهيئة العامة للاستثمار السعودية تسهيلات لتنمية قطاع صناعة السيارات وتوطينها ، مشيرا إلى أن استثمارات بلاده في المملكة شهدت نموًّا واضحًا خلال العام الماضي،مبينًا أن تركيز الشركات الكورية يميل باتجاه قطاع العقارات والبناء.

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التصنيف: الأولى

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