مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة ينفي رفع الدعم عن الدقيق والخبز

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صرح مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة بأنه لا صحة لما روجته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن رفع الدعم عن الدقيق والخبز .

وأكد المصدر أن شركات المطاحن بالمملكة مستمرة ببيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار …

دون تغيير وأن معدلات السحب اليومية لحصص العملاء تسير وفق معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار صرحت :

بأنها تتابع التزام المخابز بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرام للريال الواحد.

وأهاب المصدر بالمواطنين الحرص في الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية ذات العلاقة.