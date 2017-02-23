مصرع (7) أشخاص بانفجار عنيف في مدينة لاهور الباكستانية

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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين بجروح جراء انفجار عنيف وقع اليوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني .

وأوضح وزير القانون في حكومة إقليم البنجاب رانا ثناء الله في تصريح صحفي أن الانفجار كان عنيفاً جداً

ووقع بالقرب من مبنى تحت الإنشاء بأحد الأحياء الراقية في لاهور .

وأضاف أن قوات الأمن والجيش طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة

مشيراً إلى أنه لم يتضح على الفور سبب الانفجار

حيث تجري وحدة إزالة المتفجرات عملية جمع الأدلة لتحديد نوع الانفجار .