مصرع وإصابة 6 على طريق الهجرة

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جدة – البلاد

توفى شخص وأصيب 5 آخرون بإصابات تفاوتت بين متوسطة إلى خطيرة، إثر حادث مروع، بجدة أمس، على طريق الهجرة المتجه إلى المدنية المنورة.

وقال متحدث الهلال الأحمر في جدة عبدالله أحمد أبو زيد، إن 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، باشرت موقع الحادث، حيث تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين،

ونقلهم إلى مستشفيات الجدعاني والملك فهد العام متوسطة وحراء العام بمكة، مضيفا أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة.