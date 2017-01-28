العدد 21921 01 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصرع وإصابة 6 على طريق الهجرة

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مصرع وإصابة 6 على طريق الهجرة
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جدة – البلاد

توفى شخص وأصيب 5 آخرون بإصابات تفاوتت بين متوسطة إلى خطيرة، إثر حادث مروع، بجدة أمس، على طريق الهجرة المتجه إلى المدنية المنورة.

وقال متحدث الهلال الأحمر في جدة عبدالله أحمد أبو زيد، إن 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، باشرت موقع الحادث، حيث تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين،

ونقلهم إلى مستشفيات الجدعاني والملك فهد العام متوسطة وحراء العام بمكة، مضيفا أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة.

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التصنيف: الأولى

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