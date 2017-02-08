العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصر تؤكد أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتقنين وضع المستوطنات يقوض فرص حل الدولتين

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مصر تؤكد أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتقنين وضع المستوطنات يقوض فرص حل الدولتين
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أكدت مصر أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات.

عاملًا مقوضًا لفرص حل الدولتين، وترسيخًا للوضع غير الشرعي للمستوطنات.

في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

وعدّت وزارة الخارجية المصرية في بيانها اليوم:

هذا الإجراء افتئاتًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.

لافتة الانتباه إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب يعيق الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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التصنيف: دولية

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