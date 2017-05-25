مصر تحجب 21 موقعا إلكترونيا بينها قناة الجزيرة

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قررت السلطات المصرية حجب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام وصحف تابعة لقطر وجماعة الإخوان، وتمَّ حجب 21 موقعاً إلكترونياً، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، ويتعمد نشر الأكاذيب، أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة.

وذكر مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن من أبرز هذه المواقع الإلكترونية “الجزيرة نت” و”قناة الشرق” و”مصر العربية” و”الشعب” و”عربي 21 ” و “رصد” و”حماس أون لاين” مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع.

وأبلغ مصدران أمنيان رويترز بأن المواقع حجبت لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو لتمويل قطر لها.

وتتهم القاهرة الحكومة القطرية بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة في مصر عام 2013 عندما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتأتي الخطوة المصرية بعد أن حجبت الجهات المختصة في السعودية، الأربعاء، مواقع “الجزيرة.نت” ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية.

كما حجبت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة المواقع الإعلامية القطرية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تصريحات أمير قطر، الثلاثاء، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شدد على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا و إيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي و إسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة.