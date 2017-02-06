الجيش المصري يقتل 14 إرهابيًا ويضبط أطنان من المواد الكيماوية

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أعلن الجيش المصري عن مقتل 14 إرهابياً والقبض على 10 آخرين، بالإضافة إلى تدمير فتحة نفق على الشريط الحدودي، خلال حملة عسكرية للجيش في شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش، العقيد تامر رفاعي، أنه تم العثور على 6 مخازن خاصة بـ “العناصر الإرهابية”

عثر بداخلها على 4 أطنان من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وتدميرها بالكامل.

كما واصلت عناصر الجيش الثالث الميداني “مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية” بوسط سيناء

مما أسفر عن ضبط كميات من الأسلحة والمعدات الفنية وأجهزة اتصال وملابس عسكرية يستخدمها المتشددون

وتدمير 3 عربات مفخخة، وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات الأمن.

وتم أيضا العثور على مخزن يحتوى على ألفي لتر من الوقود، بالإضافة إلى ضبط وحرق طن من نبات البانغو المخدر.