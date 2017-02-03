مصر والمغرب تدينان الاعتداء الغاشم على الفرقاطة السعودية

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القاهرة- واس

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الاعتداء الآثم على الفرقاطة التابعة للقوات البحرية السعودية في مياه البحر الأحمر الذي يمثل استمرارًا لسياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أنها تتابع باهتمام وقلق بالغ تداعيات حادث غرب ميناء الحُديدة، لما يمثله ذلك الاعتداء من تهديد لجهود إيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى اليمن، وتهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأعربت في بيانها عن خالص تعازي مصر لحكومة وشعب المملكة ولأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للهجوم الآثم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة اليمني، يوم الأحد الماضي، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد طاقمها.وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان أن المملكة المغربية إذ تتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية تؤكد تضامنها الكامل والموصول مع المملكة وتأييدها لجهودها في الحفاظ على الشرعية في اليمن.

وأضاف البيان أن المغرب تدعو أيضًا إلى “الوقف الفوري لهذه الاعتداءات المشينة التي تتنافى مع قوانين الملاحة البحرية وتؤثر سلبًا على تدفق المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب اليمني، وتتعارض مع المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقًا لمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216”.