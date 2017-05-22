مطابقة بيانات 2186 متقدما ومتقدمة لوظائف صحية

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الرياض – البلاد

دعت وزارة الخدمة المدنية (1183) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (نساء) والمعلنة في 15-08-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين 26-08-1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الاربعاء الموافق 28-08-1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن الاسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهن بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في “المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج”) ثم الرغبات المكانية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية ستعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438 /1439).

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة مصطحبات معهن الوثائق التالية وذلك للمطابقة , وهي الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة فيه المتقدمة , وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج والحاصلات على الدرجة الجامعية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي , وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية , وبطافة التسجيل المهني سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعدّ ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف

* وظائف للرجال

من جهة ثانية بدأت وزارة الخدمة المدنية في استقبال المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال) والمعلنة أسمائهم على موقع الوزارة الإلكتروني والبالغ عددهم 1003 من المتقدمين، وذلك لمطابقة بياناتهم النهائية حتى نهاية دوام الثلاثاء القادم .

وطلبت الوزارة من المتقدمين المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية لبياناتهم مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن من لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعد ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

وأكدت الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق المستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، لافتة النظر إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات .

يذكر أن الوزارة قد أعلنت في منتصف شهر شعبان الحالي عن (4543) وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية، للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات

المناسبة سواءً تحصلوا عليها من داخل المملكة أو خارجها، وذلك لشغلها بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية.