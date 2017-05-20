مطار بريطاني يستعين بالملاحة الافتراضية

شارك عبر واتساب

لندن – وكالات

سيكون (لندن ستي) أول مطار في أوروبا يستعين بالملاحة الافتراضية عوضا عن الملاحة التقليدية في متابعة حركة الطائرات المدنية.

وتعتمد الملاحة الجوية التقليدية على برج المراقبة الذي يستعين بقراءات شاشات الرادار تظهر فيه الطائرات على شكل نقاط. لكن مراقبي الجو في المنشأة الجديدة سيعتمدون على كاميرات تنقل مشاهدات كاميرات 360 درجة في المطار، إلى جانب متقطفات صوتية وقراءات الرادار لسماء العاصمة البريطانية.

وستدخل هذه التقنية حيز التنفيذ في عام 2019 وتسمح لمراقبي الأجواء بالتركيز على الأهداف المتحركة مثل المروحيات و الطائرات من دون طيار، وتتبع حركاتها، كما سيكون بوسعهم متابعة الحركة الجوية في عدة مطارات، وقد اختبرت هذه التكنولوجيا في أستراليا والسويد والنرويج وأيرلندا.