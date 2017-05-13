مطالب بالتحقيق حول حظر المملكة استيراد الدواجن الكويتية

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الكويت ــ وكالات

طالب عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية الكويتي فهد الصانع مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بفتح تحقيق حول ما اثير مؤخرا في الصحف بشأن فرض المملكة العربية السعودية حظرا مؤقتا على استيراد الدواجن من الكويت بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وشدد الصانع في تصريح صحافي على ضرورة فحص جميع لحوم الدواجن والبيض الكويتي والتأكد من سلامتها، وذلك بشكل يومي وإخطار المستهلكين في حال تم رصد اي مؤشرات لمرض إنفلونزا الطيور.

واضاف : اتمنى ان تخاطب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية للتأكد من هذه الإجراءات ومدى دقتها والإعلان عنها في تقرير عند الرد من الجانب السعودي ذي الاختصاص.

من جانب آخر، حمل الصانع بلدية الكويت مسؤولية تقاعسها في الجانب الرقابي على الدواجن والطيور ومنتجاتها، مطالبا الجهاز التنفيذي في البلدية بسرعة التحرك للكشف عن إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور، حرصا على سلامة المستهلكين.