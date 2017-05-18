أمانة عسير تعالج المواقع الحرجة لتصريف المياه بأبها

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تواصل أمانة منطقة عسير، معالجة بعض المواقع الحرجة لتصريف السيول، وتوسعة العبَّارات القائمة على وادي “المروج”، و”المنسك” بمدينة أبها.

وأوضح مدير الإدارة العامَّة للمشروعات المهندس خالد آل مفرج، أن الأمانة تواصل إعادة تأهيل المواقع المتضرِّرة من السيول، وذلك بعد أن تمَّ إزالة بعض مواقع التعدِّيات على وادي المروج والمنسك، مشيرًا إلى أنَّ الأمانة تعمل على استكمال أعمال الإزالة، وتصريف السيول في بعض الأحياء الأخرى حسب خطة زمنيَّة معينة.

وأكَّد المهندس آل مفرح، أنَّ الأمانة تراقب بشكل مستمر قنوات التصريف التي تمتد عبر الطرق والشوارع بمدينة أبها للتأكُّد من كفاءة تصريف القنوات لمياه الأمطار بعد إزالة العوائق التي قد تعترضها، بالإضافة لتأكد الفرق الميدانية من جاهزية المضخات وكفاءتها على العمل لدفع المياه عبر قنوات التصريف عند الحاجة.