معتمر إسباني يعبر 17 دولة على الأقدام وصولاً للمملكة

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

وثق مواطن سعودي مقطع فيديو ، لشاب إسباني، يسير راجلا منذ 6 أشهر قاطعا 7 آلاف كيلومتر من فرنسا متوجها لبيت الله الحرام لأداء العمرة، وقد تبقت أيام قليلة ليصل إلى وجهته بعد أن عبر 17 دولة.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب “إسحاق بنور” “إسباني الجنسية من أصل جزائري” وهو يمشي مترجلا من فرنسا قاصدا المسجد الحرام للعمرة، وممسكا عربته الصغيرة متحدثا للمواطن، ورافضا الوقوف.

وقال إسحاق ردا على أسئلة المواطن إنه قبل أيام كان بالقرب من محافظة رماح بمنطقة الرياض، وهو الآن أثناء التصوير معه على مقربة من مركز الرويضة، وتبقى على مركز حلبان 75 كلم.

وقال أنه قطع حتى اللحظة 7250 كيلومترا من القارة الأوروبية، وتحديدا من فرنسا، وإنه قطع خلال رحلته 17 دولة، منها دول أوروبية مرورا بتركيا، ثم جنوب العراق، ثم السعودية، لمدة 6 أشهر، ويتبقى على مكة المكرمة 20 يوما، وسوف يعتمر ثم يغادر إلى فرنسا بالطيران.