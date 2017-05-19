معرض (أثر فعال) نقلة سعودية فنية للمعتقدات والتقاليد المغروسة في قلوبنا

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برز الفن السعودي ورسخ نفسه بنجاح على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية باعتباره المحرك والمؤثر محلياً داخل المشهد الثقافي في المملكة وكسفير على منصة التبادل الثقافي عالمياً، يعيد المناقشة في الانطباعات حول البلد.

يقدم معرض (أثر فعال) مجموعة أعمال من الفن السعودي المعاصر ذات إثراء في التبادل الثقافي والتي منها ما ظهر لأول مرة في معارض تاريخية ومهمة في مسيرة الفن السعودي. ويسلط المعرض الضوء على استمرارية تأثير هذه الأعمال وأهميتها لقدرتها على التعبير عن التغيرات التي مرت بها البلاد ومازالت تشهدها وفي الوقت ذاته نقلها للمعتقدات والتقاليد الدائمة والمغروسة في قلوب شعبها.

والمعرض من تنسيق الفنانين السعوديين آية علي رضا ورنيم زكي فارسي. الفنانون المشاركون هم:

مساعد الحليس- ايمن يسري ديدان- ناصر السالم- شاويش- احمد عنقاوي- معاذ العوفي- عادل القريشي- احمد ماطر ومها الملوح.

مساعد الحليس:

ولد الحليس في الباحة بالمملكة العربية السعودية عام 1974، حاصل على درجة الماجستير في تصميم وتحليل أنظمة المركبات من جامعة هدرسفيلد في المملكة المتحدة. ويعمل حالياً محاضراً في الكلية التقنية بجدة. وهو عضو مؤسس لمركز تسامي الموجود في جدة أيضاً.

يساهم الحليس بنشاط في دعم حركة الفنون في المملكة. هولي – وود:

لقد وقع اختيارنا على هذا النمط من الأعمال الفنية لأنه يعد واحداً من أكثر مظاهر الهندسة المعمارية تعقيداً. وهو مظهر هندسي فني تولى العالم الإسلامي تطويره وتجويده بل قام في الواقع بتدويره وتعديله وفقا للمواقع والأقاليم التي يوجد بها ومن هنا يمكن تفسير التنوع الهائل في اشكال الغياب المستخدمة في هذه الفنون المعمارية.

ترجمات:

الوظيفة الاساسية للعناوين الفرعية العربية في فيلم اجنبي هي الترجمة. يعمل العنوان الفرعي على سياق الفيلم كرواية للقصة وكشرح لما يحدث في الفيلم.

عند ازالة المقطع من سياق الفيلم واعادة اصداره كصورة فوتوغرافية تلتقط المشهد والعنوان الفرعي يتم تحويل وظيفة الترجمة من شرح وتأكيد للمعنى الى انتاج مفهوم ومحور جديد. فيصبح منتجا جديدا وكأنه عمل مستقل تكون بلا ماض ودون تقيد لأي سياق مسبق.

شاويش:

شاويش فنان متعدد الوسائط تعبر اعماله للاختلافات الثقافية بين المجتمع السعودي والمجتمع العالمي عبر التاريخ وعبر عن الحوار بين الثقافات من خلال الفنون البصرية وبالتصميم الرقمي مع بداية عصر الانترنت. بدأ شاويش باستخدام شبكة الانترنت كبوابة للإلهام كما انه ادرج فن البوب والرسومات الغربية في انتاجه الابداعي.

وفي هذه المجموعة يركب شاويش الرموز والشخصيات الثقافية على الامريكية بدءاً من نقيب امريكا (كابتن امريكا) الى دارث فيدر على الاحداث التاريخية الشهيرة يصنع بها محتوى مختلفا يخص مفهومه وانطباعه وقد تبنى هذه التقنيات المرحة والفكاهية منذ الصغر حيث كان يشاهد افلام الرسوم المتحركة وكانت ترسخ في باله وتكون الهامات لانتاجه. فيجول شاويش في شوارع الرياض. ويشتري الصحف والجرائد القديمة التي تتزامن تواريخها مع السنوات الرئيسية التي تشير الى العلاقات والاحداث المهمة بين البلاد الخارجية والسعودية، فيقوم بتعديل الصورة رقمياً بإضافة ابطال الرسوم المتحركة التي تتراوح شخصياتها ما بين القادة والموجهين والمنظمين لتتماشى مع المواضيع التي اثيرت في هذه الأحداث التاريخية.

أيمن يسري ديدبان:

ولد ايمن يسري في فلسطين عام 1966، عاش كل حياته في المملكة العربية السعودية. غالبا ما نرى في شخصية ايمن يسري واعماله انعكاسا لحياته مغمرة بقضايا الهوية والانتماء.

فالاعمال لها ارتباط شخصي عميق به يبحث من خلالها عن ذاته ومقرا للانتماء اليه.

شارك ديدبان في العديد من العروض الجماعية من بينها العديد من معارض ادج أوف أربيه منذ عام 2008 في العديد من دول العالم.