معرض الرياض للكتاب..سياحة ثقافية ومتعة عائلية

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الرياض – البلاد

أكد المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والاعلام المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 الدكتور عبدالرحمن العاصم أن معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الفترة من 9 – 19 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 8 – 18 مارس 2017م بمركز معارض الرياض، أضحى منصة ثقافية عالمية، حيث توليه وزارة الثقافة والاعلام الاهتمام والرعاية والمحافظة والعمل بأن يكون الصرح الثقافي الوطني .

وأفاد خلال لقائه أعضاء الفريق الإعلامي المشارك في الدورة الحالية للمعرض، التي تنطلق بعنوان “الكتاب.. رؤية وتحول” إن المعرض حمل في هويته البصرية هذا العام رؤية المملكة 2030 ، التي سوف تترجم من خلال تصميم الممرات والأجنحة والبوابات والشعار الرئيسي للمعرض، مبينا أن الجانب الثقافي يشكل إحدى المكونات الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية، التي سيجسدها المعرض بمختلف فعالياته هذا العام .

وأكد أن ضيف الشرف لمعرض هذا العام جمهورية “ماليزيا”، التي ستقدم فعاليات ثقافيّة متنوعة، إضافة إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب2017 يتضمن فعاليات ومبادرات شبابية كثيرة .

وبين الدكتور العاصم أن معرض هذا العام حرص على تقديم عدد كبير من الخدمات الجديدة التي نأمل أن تنال استحسان الزوار ومنها الطباعة الفورية للكتب بعد الحصول على التصريح الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة البيع الإلكتروني، وتطبيق خدمة نقاط البيع الإلكترونية بهدف توفير حلول دفع أكثر للزوار .

وعن توقيت الفعاليات الثقافية أشار العاصم إلى أنها ستقام جميعها بعد المغرب من أيام المعرض حتى يتسنى لجميع المهتمين حضورها، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة والاعلام حرصت هذا العام على أن يكون المعرض مكانا للسياحة الثقافية والمتعة العائلية بتخصيص أماكن للجلوس في المعرض .

وقال المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 نعمل بالتنسيق على مستوى عالي مع إدارة مرور الرياض بهدف وضع خريطة وخطة لعملية الحركة المرورية بهدف التسهيل على زوار المعرض ونتطلع لتعاون الجميع لإنجاحه .

وختم حديثه مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في إبراز هذه التظاهرة الثقافية العالمية بمختلف خدماتها وإيجابياتها للعالم أجمع من خلال مختلف المنصات الإعلامية .

وبدوره قدم نائب مدير المعرض المشرف على لجنة الإعلام والمعلومات بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2017م سعيد الدحية الزهراني شرحا مفصلا عن عمل اللجان التي خصصتها اللجنة هذا العام وعرض أبرز الأهداف التي وضعتها، وناقشت خطة عمل اللجنة خلال أيام المعرض .