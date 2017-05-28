معرض (السعودية وعمارة الحرمين..) في مدريد

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جدة – واس

ينظم المركز الثقافي الإسلامي في مدريد اليوم الأحد وضمن أنشطته الرمضانية لهذا العام، فعاليات معرض “السعودية وعمارة الحرمين الشريفين.. تاريخ واعتزاز”، تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.

ويشتمل المعرض الذي يستمر 10 أيام على العديد من الصور التي تبرز الخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار من مختلف بقاع العالم، إلى جانب المشروعات التي تم تشييدها في المشاعر المقدسة، للمصور الفوتوغرافي رئيس قسم التصوير بصحيفة “سبق” الإلكترونية فايز الزيادي.

وثمّن مدير المركز الدكتور سعود بن عبدالله الغديان رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا لإقامة هذا المعرض الذي ينظمه المركز ضمن أنشطته الرمضانية تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي.