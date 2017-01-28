معرض السياحة الدولي..سعي عربي تركي لتبادل الزائرين

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إسطنبول- الأناضول

تسعى تركيا والدول العربية إلى تجاوز الأحداث والأزمات التي تمر بها المنطقة، عبر تحفيز السياحة والزائرين، ليشكل المعرض الدولي للسياحة في إسطنبول بنسخته الـ21، ملتقى لدفع السياحة إلى مستويات أفضل.

وانطلق المعرض الدولي الذي يعتبر الخامس من نوعه على مستوى العالم، بمشاركة 5 آلاف مؤسسة وشركة، من 80 دولة، وعرضوا برامجهم وخدماتهم السياحية في مركز “توياب للمعارض”، في 12 صالة، بمساحة تبلغ 70 ألف متر مربع.

وتشارك عدة دول عربية بمؤسسات حكومية وخاصة، فضلا عن مشاركة كبيرة من المؤسسات والبلديات التركية، إضافة إلى دول العالم المختلفة من جميع القارات.

وفي الوقت الذي تسعى فيه البلديات والمؤسسات التركية عرض إمكانياتها السياحية للزائرين، تسعى الدول العربية المشاركة أيضا، لتقديم العروض المتميزة بالخدمات السياحية التي توفرها بلدانهم.

عماد فتحي عبد الله، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة المصرية (حكومي)، قال إن “المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتي من حرص مصر على التواجد في المحافل الدولية، وهذا من أكبر المعارض الدولية وتحرص على المشاركة ليس فقط للسوق التركية، بل لأسواق شرق المتوسط والبلقان، بهدف تنشيط وترويج السياحة في الخارج”.

ومن لبنان قال خالد عريضي، مسؤول التسويق في شركة نخال للسياحة، إن “هذه المشاركة ليست الأولى، بل هي التاسعة، وشركتهم بما أنها الأكبر في التعاون مع تركيا، تشارك بشكل مستقل عن وزارة السياحة اللبنانية”.