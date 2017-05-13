معرض تراثي لطالبات جامعيات بالشرقية

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الدمام –حمودالزهراني

عززت طالبات التربية الميدانية في تخصص معلم الصفوف الأولية بكلية التربية بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الهوية الوطنية لدى طالبات الابتدائيةـ 24 بالدمام وذلك من خلال المعرض التراثي الموسوم بـ (تراثي هويتي).

وذكرت وكيلة الكلية الدكتورة أماني الغامدي ان هذا النشاط يستهدف طالبات الصفوف الأوليّة ويعتبر جزءاً من المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” حيث تضمن عرضاً على مسرح المدرسة من تأليف طالبات الكلية وتمثيل طالبات المدرسة حيث ابتدأ بالتعريف بمناطق المملكة من خلال مشاركة 4 فتيات ترتدي كل واحدة منهن زياً خاصاً بمنطقة من المناطق مع تعريفهن بأهم الأطباق والمدن واللباس والحِرف التي تميّزت بها كل منطقة بعدها تم استعراض طريقة التعليم قديماً حيث تم التعريف بالكتاتيب وتبعها تمثيل حيّ لكيفية التعلّم فيها مختتماً العرض بمسابقات شعبية بين الطالبات ومعلماتهن.

وأشارت المشرفة على المعرض الدكتورة تهاني الخلف ان المعرض اشتمل على الاطباق الشعبية السعودية وعدة أركان عن مكونات البيت الشعبي القديم والألعاب الشعبية القديمة و المنتجات القديمة والنقاشة بالحناء ، وقد استهدف المعرض طالبات الصفوف الأوليّة (الأول و الثاني والثالث) في (المدرسة الابتدائية الرابعة والعشرون) بالدمام والذي نظمته طالبات التربية الميدانية وهن: أسماء المديهيم ودانة الدوسري وريوف المزيني وسارة الدوسري ومشاعل البارقي وهيا الدوسري.

من جانبها شكرت قائدة المدرسة طالبات التربية الميدانية على جهودهن المبذولة في هذا النشاط وتفاعلهن مع جميع الفعاليات والأنشطة المقامة خلال الفصل الدراسي على ما قمن به من نشاط يعكس الحرص على الاعتزاز بالهوية الثقافية للطالبات ونقلها لمدارس التعليم العام.