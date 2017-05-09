معرض زوايا إعلامية 2 بإعلام أم القرى

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

يفتتح رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن علي هندية مساء اليوم الثلاثاء عقب صلاة العشاء معرض زوايا إعلامية 2 .

أوضحت بذلك وكيلة رئيس قسم الإعلام الدكتورة إنعام بنت أحمد شعيبي مؤكدة بأن المعرض امتداد لزوايا إعلامية 1 الذي أقيم العام الماضي وهو يأتي ضمن سلسلة متصلة من المعارض.

وقالت الدكتورة إنعام :مايميز زوايا هو الإبداع والابتكار في عرض وإبراز مخرجات الطالبات على شكل زوايا وأركان مستوحاه من اسم المعرض تجسد جوا يحاكي واقع المعروضات بطريقة تقنية حديثة بعيدة عن الأفكار التقليدية وأن أهداف المعرض هو التعريف بقسم الإعلام بشكل أوسع من خلال عرض أعمال الطالبات وتسويق مهاراتهن وترك بصمة مميزة لقسم الإعلام شطر الطالبات من بين أقسام الكلية والجامعة،

كما يهدف إلى الكشف عن الإبداع والابتكار وخلق روح التنافس الشريف بين الطالبات وتحفيزهن على المشاركة المجتمعية لخدمة الجامعة والمجتمع وإبراز المواهب الكامنة لطالبات القسم في شتى المجالات” .

وبينت الدكتورة إنعام بأن المعرض يشتمل على عدة زوايا منها استحداث زاوية إعلامية تسلط الضوء وتسهم في نشر فكر العمل التطوعي في المجتمع الجامعي من خلال تحفيز بناتنا الطالبات وتبني وعرض مبادرات مجتمعية كان لها السبق في مجال العمل التطوعي والتي من أهمها: مبادرة إمارة مكة المكرمة تحت عنوان ” كيف نكون قدوة ؟”

بالاضافة الى احتواء المعرض على العديد من الزوايا المتميزة من حيث الإعداد والاخراج والتي تبرز إبداع طالباتنا في مجال العمل الاعلامي المكتوب والمقروء والمرئي والمسموع والعمل الانتاجي والاخراجي و استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاعلام الحديث باشراف وتوجيه من كوكبة من عضوات هيئة التدريس من ذوات الذوق والخبرة الرفيعة.