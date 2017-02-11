معرض فني يحاكي تاريخ المملكة

شارك عبر واتساب

أبها – البلاد

نظمت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط معرضا فنيا يحكي جوانبا من تاريخ وثقافة المملكة، افتتحه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله إل مرزوق ،بقرية ابن حمسان التراثية في خميس مشيط. ويتكون المعرض من 13 ركنا أعدت محتوياته الفنية متدربات الكلية .

وبينت عميدة الكلية التقنية بخميس مشيط أسماء الحكمي، أن المعرض الذي أقيم تزامنا مع فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 13 ” يجسد في كل ركن من أركانه فكرة أو حدث أو فترة زمنية معينة، تم التعبير عنها من خلال أزياء وإكسسوارات وهدايا وقطع فنية، روعي في تصميمها الجودة.