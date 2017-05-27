معرض للفنون الشعبية بجامعة الطائف

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الطائف – البلاد

نظمت كلية التصاميم والاقتصاد المنزلي في جامعة الطائف الأربعاء الماضي، معرض “الفنون الشعبية”، بمشاركة طالبات الكلية بهدف تشجيع الإنتاج الإبداعي للطالبات حسب إمكاناتهن المادية وإبراز الفن السعودي وإظهاره بطريقة مبتكرة بين الخيال والواقع، تليق بأن تعرض ضمن الفنون البصرية الحديثة.

وتناول المعرض موضوع “الفن الشعبي السعودي”، وهو مقرر دراسي للمستويين السادس والثامن في الكلية، ويتم التعبير من خلاله عن الفن الشعبي السعودي بأفكار فنية فيها شيء من الواقع والخيال، وتصوير القديم والحديث، كالحرف، والمباني الشعبية، والعادات، والرقصات، والأزياء التقليدية.

وجسدت الطالبات المشاركات في المعرض تلك الفنون في لوحات ومجسمات، بهدف الخروج عن إطار اللوحة الفنية وحدودها كما أعطيت الطالبات الخيار في اختيار الخامة عند تنفيذ أعمالهن الفنية طالما أنها مرتبطة بالبيئة السعودية كما قدمت الطالبات مشاريعهن المجسمة، مصحوبة غالباً ببحوث نظرية في مجال الفن السعودي الشعبي.

وأوضحت الأكاديمية بالكلية آلاء ياركندي، أن الخطة القادمة هي تقديم هذا المعرض خارج حدود الكلية والجامعة للمجتمع السعودي في فترة الصيف مشيرة إلى أن الكلية ستعمل على التنسيق مع جهات خارجية، كهيئة السياحة وجمعية الثقافة والفنون، لعرض إنتاج الطالبات للمجتمع، لتغيير فكرة المجتمع عن علم الفنون لكونه فناً مستقلاً بحد ذاته.