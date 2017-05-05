معرض لمنتجات النزيلات بتبوك

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تبوك- سعد الشهراني

أقامت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك ممثلة في القسم النسائي , معرضاً خاصاً لدعم منتجات النزيلات وأسر السجناء , وذلك في قاعة وقت الذكريات بتبوك .

وأوضحت اللجنة أن إقامه المعرض تهدف إلى تنمية مهارات الأسر في مجال الحرف اليدوية والمنزلية وإعداد الأطعمة التراثية والحديثة, وبيع المنتجات الخاصة بهم، ليكونوا أسراً تنموية تعتمد بإذن الله على نفسها مستقبلاً لسد احتياجاتها، وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضافت أن اللجنة لديها العديد من برامج الدعم المادي والعيني, بالإضافة إلى تركيز اللجنة على الجانب التوعوي والإرشادي بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون .وأعربت اللجنة عن شكره وتقديره للجهات الداعمة والمشاركة بالمعرض وهي : المديرية العامة للسجون “القسم النسائي” , وقاعة وقت الذكريات , و مؤسسة نبع للمياه الصحية , و كوفي حكاوينا, ومشروع بيتي جنتي, وفريق حياة التطوعي , وفريق ألوان الأمل التطوعي.

يذكر أن لجنة تراحم بتبوك لديها العديد من برامج الدعم المادي والعيني للأسر المستفيدة من برامجها , بالإضافة إلى تركيز اللجنة على الجانب التوعوي والإرشادي بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون.