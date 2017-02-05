معسكرات مشتركة بين أخضر الكاراتيه والمنتخب الفرنسي
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الرياض – المنسق الاعلامي
اتفق الاتحاد السعودي للكاراتيه مع نظيره الفرنسي بشكل مبدئي، على إقامة تعاون مشترك بين الجانبين، يتضمن العديد من النقاط، في مقدمتها إقامة معسكرات مشتركة بين منتخبي البلدين؛ حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص، ورئيس الاتحاد الفرنسي للكاراتيه السيد فرانسوا ديديه بمقر الاتحاد الفرنسي بالعاصمة باريس، على هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي أقيمت في باريس الأسبوع الماضي، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الفرنسي ، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على اللوائح الخاصة بالاتحاد الفرنسي، ومناقشتها وبرامج الاتحادين الداخلية والخارجية، وبرامج الحكام وآلية عمل لجنة المسابقات بجانب معسكرات المنتخبات في الجانبين . وأكد الدكتور ابراهيم القناص، أن هذه الزيارة كان الهدف منها الاطلاع على آلية العمل في الاتحاد الفرنسي، للاستفادة منها، وكذلك الاتفاق بشكل مبدئي على إقامة معسكرات مشتركة بين منتخبي البلدين؛ بشرط أن تقام المعسكرات بحضور لاعبي المنتخب الأول في الجانب الفرنسي، حتى تكون الفائدة أكبر للاعبي المنتخب السعودي .
الوسوم:معسكرات مشتركة
التصنيف: الرياضة
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