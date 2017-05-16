معلم يفجر جدلاً على (تويتر) بسبب رسالة

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جدة ــ البلاد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لورقة امتحان وجه فيها احد المعلمين رسالة لطلابه، بأنه سيعطيهم درجة النجاح، ابتهاجا بعقد قرانه.

وزيل المعلم اسفل الورقة المتداولة عبارة: “بمناسبة عقد قراني لن يرسب احد.. جميع الطلاب ناجحين”.

وفجرت الورقة موجة من الجدل على “توتير” ، اذ تناولها اغلبهم المغردين بشي من الرفض ، مؤكدين أن تصرفه مفسدة للطلاب، فيما اطفي عليها اخرون نوع من السخرية، وبرر طرف ثالث تصرف المعلم إلى تجاوز الطلاب نسبة الرسوب في الاختبارات النصفية، وأنهم ليسوا بحاجة إلى درجات الفصل الثاني، الأمر الذي حدا بالمعلم إلى وضع هذه العبارة.