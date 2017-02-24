معهد البحوث والدراسات الاستشارية بأم القرى يستعرض الإنجازات التي حققها

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رعى معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس الحفل الذي نظمه معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة اليوم .

بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية لعرض إنجازات المعهد وتكريم الجهات والمؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تلك النجاحات .

وأستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور علي بن محمد الشاعري كلمة:

أوضح فيها أن المعهد يعمل على تقديم الدراسات والخدمات الاستشارية والتدريب المهني المعتمد لنقل المعرفة.

بمفهوم يتماشى مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة.

مشيرا إلى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها المعهد كنموذج ريادي في نقل وتوطين المعارف والتقنيات.

لتعزيز دور الجامعة للمشاركة في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومؤسسات طموحة .

عقب ذلك شاهد الجميع فيلما وثائقيا لخص الإنجازات التي تحققت والبرامج التي نفذت خلال العام المنصرم.

ثم قدم منسوبو المعهد لوحة إنشادية نالت استحسان الحضور، كما تابع الجميع عرضا مرئيا .

ثم تحدث معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، في كلمة له بهذه المناسبة:

عد فيها معهد البحوث والدراسات الاستشارية أحد الأذرع التي تعول عليها جامعة أم القرى لتنفيذ استراتيجيتها في بناء شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص محليا وعالميا.

مبينا أن احتفاء المعهد بما أنجزه خلال العام المنصرم يعكس مدى الأهداف التي أنشئ من أجلها تحقيقا للريادة والتميز في مجال الإبداع والتقدم ووصولا إلى الغاية المنشودة المتماشية مع رؤية المملكة 2030م .

واختتم الحفل بتكريم الجهات والأشخاص المشاركين في إنجازات المعهد منذ إنشائه حتى الآن.